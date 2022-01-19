Детские сады и школы Красноярска переводят на дистанционку из-за сообщений о минировании

В Красноярском крае несколько красноярских школ и детских садов переводят на дистанционное обучение. Это связано с постоянными сообщениями о минировании. Издание «Проспект мира» опубликовало текст второго сообщения от злоумышленника с ником Back Bull.

«Ну что ж... сегодня будет играть? Хорошо. Мины находятся в детских садах, школах. Также я заминировал церкви, 2 Автовокзала (Восточный и Междугородний). И жд вокзал, злобино. Вы не выполнили моих требований вчера. Сегодня будет продолжать, как и обещал. Жизни я вам не дам. Насчёт того, что вы думаете, если проверите школу и всё... А вдруг кто-то из детишек пронёс "конфетку"? Думайте сами. Если вы не хотите человеческих жертв, то эвакуируйте все здания, иначе жертв не избежать. Я доберусь до вас и ваших детей», – говорится в сообщении. Орфография сохранена.

Напомним, что в краевой столице уже несколько дней происходит эвакуация учеников школ. Неизвестный рассылает на электронную почту школ и детских садов сообщения о минировании. Накануне в распоряжении СМИ оказалось письмо, в котором террорист якобы требует 2 млн. евро. Родители недовольны постоянными эвакуациями школьников, ведь это нарушает учебный процесс. Все сообщения о минировании оказались ложными.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко