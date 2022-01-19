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Полиция Канска раскрыла похищение собаки

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Красноярск
12:51 19 Января 2022
канск, полиция
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Полиция Канска раскрыла похищение собаки. Пёс жил в семье пожилой пары. В день пропажи хозяйка отправилась выгуливать той-терьера по кличке Кнопка. Муж женщины ждал их дома. Однако, вернулась лишь супруга, а питомец бесследно исчез.

Хозяева обратились в полицию. Выяснилось, что в день пропажи в дом приходили неизвестные и просили воды. Дверь им открыл хозяин. В этот момент Кнопка выбежала к хозяйке на улицу. Полиция предположила, что собаку могли забрать незнакомцы.

Сотрудники нашли частный дом, где жили приходившие к пенсионерам люди. Придя туда, полицейские услышали скуление из бытовой постройки. Хозяева дома пояснили, что там живёт больная собака. Правоохранители не поверили и решили проверить строение. Открыв его, они нашли пропавшего той-терьера.

Выяснилось, что в тот день Кнопку нашла 23-летняя девушка, заходившая в дом вместе с домочадцами. Пёсик ей приглянулся и не обнаружив хозяев, она просто забрала его себе. Сейчас идёт проверка по делу, по результатам будет принято процессуальное решение.

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