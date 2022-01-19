В Красноярском крае семейную пару, работающую в «ИСС им. Решетнева», поймали на взятке в 18 млн. рублей

В Железногорске семейную пару, работающую в АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» поймали на взятке в 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2021 году 55-летнего начальника бюро комплектующих товаров и его супруга получили взятку от одного из поставщиков. В ответ подозреваемые обязались оказывать покровительство в своевременной оплате договоров и счетов, выставленных поставщиками, контроле исполнения условий договора.

Мужчину задержали с поличным при получении денег. При обыске дома у обвиняемых нашли тайники с деньгами на сумму 13 миллионов рублей. На имущество семейной пары наложен арест.

Возбуждено уголовное дело по статьям 290 и 291.1 УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Взяточникам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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