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Следственный комитет возбудили уголовное дело по факту смерти трёх человек в Тасеевском районе Красноярского края

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Красноярск
15:47 18 Января 2022
следствие, красноярск, в красноярском крае
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Трое погибших в Тасеево могли отравиться суррогатным алкоголем, рассказали в Следственном комитете. Напомним, что женщина и двое мужчин попали в районную больницу после участия в поминальном обеде. Спустя некоторое время они скончались.

«Проведенной физико-химической экспертизой установлено, что жидкость содержит в своем составе метиловый спирт и вещества», – говорится в сообщении. 

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ. В настоящее время проводятся судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти трех человек.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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