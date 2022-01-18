Следственный комитет возбудили уголовное дело по факту смерти трёх человек в Тасеевском районе Красноярского края

Трое погибших в Тасеево могли отравиться суррогатным алкоголем, рассказали в Следственном комитете. Напомним, что женщина и двое мужчин попали в районную больницу после участия в поминальном обеде. Спустя некоторое время они скончались.

«Проведенной физико-химической экспертизой установлено, что жидкость содержит в своем составе метиловый спирт и вещества», – говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ. В настоящее время проводятся судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти трех человек.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков