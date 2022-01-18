В Красноярске закладчик с наркотиками попался полиции, когда переходил железную дорогу в неположенном месте

Житель Красноярска проведёт 8 лет и 3 месяца в колонии строго режима за распространение наркотиков. Мужчину задержали в мае 2021 года, когда он переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Не желая попадать в руки полицейских, он пытался скрыться и на бегу выбросил 16 свёртков с запрещенными веществами.

После поимки оперативники обыскали окрестности и нашли ещё 24 тайника. Более того, медэкспертиза показала, что в момент задержания преступник находился в наркотическом опьянении.

Дома у задержанного было обнаружено 9 граммов наркотиков, приготовленных для продажи, а также электронные весы, упаковочные материалы и другие вещественные доказательства. Общая масса предназначенных для незаконного сбыта веществ составила около 45 граммов.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228 УК РФ. Суд посчитал собранные доказательства достаточными для обвинительного приговора и учел не отбытое мужчиной наказание за совершенное в январе 2021 года причинение средней тяжести вреда здоровью. Приговор вступил в законную силу.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков