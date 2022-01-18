"Минирующий" школы Красноярска террорист потребовал от властей два миллиона евро

Человек, предположительно, ответственный за сообщения о минировании школ в Красноярске, требует два миллиона евро, сообщает «Борус». Текст был разослан по электронной почте в красноярские школы.

«Я требую выкуп 2кк евро, чтобы ничего не случилось. Если требования не будут выполнены, я буду дальше терроризировать ваши школы. Советую перевести детей на дистанционное обучение, если нет — я буду дальше продолжать это делать, не известно, когда будет ложно, а когда по настоящему», – говорится в тексте. Орфография сохранена.

По версии "Боруса", автор письма подписался как Black Bull. Комментариев от правоохранительных органов пока не поступало. Sibnovosti.ru следят за развитием ситуации.

Напомним, что в краевой столице уже несколько дней подряд происходит эвакуация учеников школ. Неизвестный рассылает на электронную почту образовательных учреждений сообщение о минировании. Учебный процесс нарушается постоянными эвакуациями школьников. Все сообщения, по данным на 18 января, оказались ложными.

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк