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Жителя Красноярского края задержали за незаконную охоту на косулю

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Красноярск
12:05 18 Января 2022
в красноярском крае, полиция, охотник
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В Ужурском районе Красноярского края поймали браконьера. Полицейские установили, что мужчина без разрешения на охоту, застрелил косулю возле деревни Изыкчуль. Перед этим он ослепил её фарами своего авто. Судя по всему животное выбежало на дорогу по которой ехал мужчина.

Задержали браконьера во время перевозки туши. Косулю и оружие полицейские изъяли.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 258 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © РИА Новости Алексей / Мальгавко

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