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В Красноярске росгвардейцы задержали подозреваемого в краже ценных вещей у прихожанина храма

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Красноярск
11:35 18 Января 2022
красноярск, кража
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В Красноярске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже ценных вещей у прихожанина храма. Накануне наряд группы задержания получил сигнал «тревога» из охраняемого храма Центрального района г. Красноярска.

Установлено, что подозреваемый похитил барсетку с личными вещами и документами, оставленными без присмотра 24-летним красноярцем во время богослужения. Приметы подозреваемого удалось установить во время просмотра записи с камер видеонаблюдения. 

Первый успех воодушевил воришку и он решил повторить кражу, но ему не повезло. Его заметили священнослужители и сообщили в полицию. Прибывшие на сигнал росгвардейцы задержали 40-летнего мужчину.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции.

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по Красноярскому краю
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