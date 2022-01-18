В Красноярске росгвардейцы задержали подозреваемого в краже ценных вещей у прихожанина храма

В Красноярске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже ценных вещей у прихожанина храма. Накануне наряд группы задержания получил сигнал «тревога» из охраняемого храма Центрального района г. Красноярска.

Установлено, что подозреваемый похитил барсетку с личными вещами и документами, оставленными без присмотра 24-летним красноярцем во время богослужения. Приметы подозреваемого удалось установить во время просмотра записи с камер видеонаблюдения.

Первый успех воодушевил воришку и он решил повторить кражу, но ему не повезло. Его заметили священнослужители и сообщили в полицию. Прибывшие на сигнал росгвардейцы задержали 40-летнего мужчину.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции.