В Красноярске росгвардейцы задержали подозреваемого в краже ценных вещей у прихожанина храма

Установлено, что подозреваемый похитил барсетку с личными вещами и документами, оставленными без присмотра 24-летним красноярцем во время богослужения. Приметы подозреваемого удалось установить во время просмотра записи с камер видеонаблюдения.
Первый успех воодушевил воришку и он решил повторить кражу, но ему не повезло. Его заметили священнослужители и сообщили в полицию. Прибывшие на сигнал росгвардейцы задержали 40-летнего мужчину.
Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции.