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В Красноярске четвёртый день подряд эвакуируют школы

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Красноярск
09:50 18 Января 2022
эвакуация, красноярск, школы
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В Красноярске продолжают эвакуировать школы. Точные номера учебных заведений не сообщаются, но подписчиков sibnovosti.ru известно, что детей выводят из школ № 147, 150, 155, 69, а также гимназии № 16. 

Напомним, 13 января сообщения поступали из всех районов города. По словам родителей, детей отправили по домам. На следующий день сообщения повторились. Накануне 17 января эвакуации прошли в школах № 143, № 149 и из лицея № 8

Жителей Красноярского края в таких случаях просят не проявлять беспокойства и выполнять законные требования правоохранительных органов.

Дополнено в 10:57. Эвакуированы школы №143, №147, №156, №154, №90, №79, №5, №84, №7, №19, №24, №69 и лицеях №8, №1. Учащиеся школы №144 отправлены по домам.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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