Житель Зеленогорска хотел заработать в Интернете и лишился 750 тысяч рублей. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.

Мужчина рассказал, что в конце декабря на одном из сайтов он увидел рекламу о возможности обучения торговле на бирже. Предложение показалось ему интересным, поэтому он перешёл по ссылке и указал свои паспортные данные. Далее ему на телефон поступил звонок от «специалистов компании». Общение с лжекураторами длилось на протяжении 10 дней, лиц собеседников потерпевший не видел.

За это время он вложил в платформу все свои деньги, а также оформил крупный кредит. Одна из звонивших даже предложила ему свои денежные средства с условием получения процента от прибыли. После того, как она «вложила» свои средства, в личном кабинете на сайте отражалась сумма в 1 миллион 300 тысяч рублей.

Мошенники выстроили максимально доверительные отношения с жертвой, которая не смогла вывести свои деньги. Когда же у мужчины появились подозрения в обмане, он проверил отзывы о сайте и обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье 159.3 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Фото: РИА Новости Евгений Одиноков