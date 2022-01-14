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В Красноярском крае на Путинском мосту столкнулись несколько фур и легковушек

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Красноярск
12:00 14 Января 2022
дтп, в красноярском крае, гибдд
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В Красноярском крае на Путинском мосту произошло массовое ДТП. Движение полностью перекрыто. 

Сообщается, что в аварии пострадало около 12 транспортных средств, как легковых, так и грузовых. На место выехали наряды ДПС для стабилизации дорожной обстановки установления обстоятельств происшествий. Водителям следует использовать альтернативные пути проезда:

  • Со стороны г. Сосновоборска  - перед мостом повернуть налево на мост «777». 
  • Со стороны Красноярска  - проезд через мост «777» по  улицам Пограничников и Металлургов. 

Информация о пострадавших устанавливается.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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