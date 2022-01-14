В Красноярском крае на Путинском мосту столкнулись несколько фур и легковушек

В Красноярском крае на Путинском мосту произошло массовое ДТП. Движение полностью перекрыто.

Сообщается, что в аварии пострадало около 12 транспортных средств, как легковых, так и грузовых. На место выехали наряды ДПС для стабилизации дорожной обстановки установления обстоятельств происшествий. Водителям следует использовать альтернативные пути проезда:

Со стороны г. Сосновоборска - перед мостом повернуть налево на мост «777».

Со стороны Красноярска - проезд через мост «777» по улицам Пограничников и Металлургов.

Информация о пострадавших устанавливается.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков