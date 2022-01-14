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Житель Иркутска пойдёт под суд за махинации с медицинскими масками

Главная Происшествия
Красноярск
10:32 14 Января 2022
мошенник, иркутск, суд
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37-летний житель Иркутска пойдёт под суд за мошенничество с медицинскими масками. Обвиняемый разместил в Интернете объявление о продаже дешёвых масок. Житель Ачинска решил купить их оптом и заплатил аферисту 250 тысяч рублей.

Однако, вместо масок он получил ржавый металлический диск.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мошенника поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © РИА Новости / Андрей Старостин

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