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На трассе в Красноярском крае задержали пьяного водителя на грузовике

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Красноярск
19:00 13 Января 2022
в красноярском крае, гибдд
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В Красноярском крае задержали пьяного водителя пьяного водителя, ехавшего за рулём большегруза. Грузовик «Скания» ехал по автодороге Р-257 «Енисей» и создавал аварийные ситуации – ослеплял встречных водителей светом дальних фар. Экипаж ГИБДД заметил это и остановил грузовик для проверки. 

Выяснилось, водитель был пьян. Алкотестер показал 1,34 мг/л. Водитель пояснил, что ехал из Красноярска в сторону Хакасии. Автомобиль поместили на спецстоянку, а в отношении водителя составили административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения и без путевого листа, а также за незаконную установку на большегруз дополнительных световых приборов.

Сумма штрафов составила больше 30 тысяч рублей, кроме этого водитель может лишиться права управления автомобилем на два года. Материалы направлены в суд для принятия решения.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

 

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