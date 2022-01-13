На трассе в Красноярском крае задержали пьяного водителя на грузовике

В Красноярском крае задержали пьяного водителя пьяного водителя, ехавшего за рулём большегруза. Грузовик «Скания» ехал по автодороге Р-257 «Енисей» и создавал аварийные ситуации – ослеплял встречных водителей светом дальних фар. Экипаж ГИБДД заметил это и остановил грузовик для проверки.

Выяснилось, водитель был пьян. Алкотестер показал 1,34 мг/л. Водитель пояснил, что ехал из Красноярска в сторону Хакасии. Автомобиль поместили на спецстоянку, а в отношении водителя составили административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения и без путевого листа, а также за незаконную установку на большегруз дополнительных световых приборов.

Сумма штрафов составила больше 30 тысяч рублей, кроме этого водитель может лишиться права управления автомобилем на два года. Материалы направлены в суд для принятия решения.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков