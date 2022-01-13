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Красноярец, который пришёл на почту с автоматом, принёс свои извинения

Главная Происшествия
Красноярск
17:45 13 Января 2022
красноярск, хулиган
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Житель Красноярска, который пришёл в отделение почты с автоматом, принёс свои извинения.

«Поссорился с женой, начал выпивать. Пришел на почту, не знаю, зачем я туда пришел. Помню, что стоял в очереди, а дальше не помню ничего. Хочу извиниться перед людьми, которые там находились. Никакой я не бандит, просто так получилось», — рассказал мужчина.

Напомним, что 12 января мужчина в алкогольном опьянении пришёл в почтовое отделение на ул. Алексеева и стал конфликтовать с одним из посетителей. Далее он достал автомат. Один из присутствующих не растерялся и повалил на пол злоумышленника, удерживая до приезда полицейских.

Следователи возбудили в отношении хулигана уголовное дело по статье 213 УК РФ. 

Фото: «МВД МЕДИА»

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