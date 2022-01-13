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В Норильске погиб 15-летний подросток

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Красноярск
16:17 13 Января 2022
гибель, норильск, подросток
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В Норильске погиб 15-летний мальчик. Тело подростка со следами падения с высоты нашли возле 9-ти этажного дома, сообщает пресс-служба краевой полиции. 

Ребёнок пропал 12 января. На его поиски вышли родители, друзья, волонтеры и полицейские. Известно, что в семье не было конфликтов и на учёте она не стояла. Проблем с одноклассниками и учителями тоже не было. 

Дело расследует Следственный комитет. Проверка покажет, как подросток оказался в указанном месте и что именно стало причиной его гибели.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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