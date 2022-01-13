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В Красноярске эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

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Красноярск
12:53 13 Января 2022
полиция, красноярск, школы
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В Красноярске массово эвакуируют школы. Сообщения об этом поступают из всех районов города. По словам родителей, детей отправили по домам.

Пресс-служба краевого правительства прокомментировала, что с начала 2022 году на электронные адреса ряда организаций, учреждений и ведомств поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма.

«В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан, а также принимаются меры по установлению источников информации», — говорится в сообщении ведомства.

Жителей края в таких случаях просят проявлять не беспокоится и выполнять законные требования правоохранительных органов.

Напомним, в конце декабря Sibnovosti сообщали о том, что в краевой столице сообщения о минировании поступили в несколько школ. 

12 января волна «минирований» прошла в Екатеринбурге. Эвакуировали 93 школы. Во время осмотра никаких подозрительных предметов найдено не было.

Фото: © РИА Новости Наталья / Селиверстова полиция

 

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