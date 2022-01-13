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Двое красноярцев, не найдя алкоголь на кладбище, решили сдать в пункт приема лома металлическую оградку

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Красноярск
12:05 13 Января 2022
кладбища, красноярск, кража
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Следователи ОП № 4 МУ МВД России «Красноярское» окончили расследование и направили в суд уголовное дело по обвинению двух жителей краевого центра в попытке кражи имущества с кладбища.

Двое жителей Красноярска искали на кладбище алкоголь, а не найдя его решили сдать в металлолом оградку, стол и скамейку с одной из могил. Мужчины уже спилили весь метал, но завершить задуманное им не дал сторож. Он же и сообщил в полицию.  Общий ущерб составил 26 500 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В ходе следствия было установлено, что один из задержанных ранее дважды совершал аналогичные преступления. В тот раз ущерб составил 26 500 рублей.

Материалы дела с обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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