Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими в Курагинском районе

Краевой МВД возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек в ДТП вблизи от посёлка Кошурниково, в котором столкнулись легковушка и автобус. Напомним, что в аварии погибла семейная пара и два подростка – их внук вместе со своим другом. Ещё три человека обратились за помощью к врачам.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля, двигаясь со стороны села Курагино в сторону Красноярска, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом.

На место выехал начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий, а также специальная следственная группа.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз для установления обстоятельств случившегося.

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