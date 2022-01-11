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Житель Норильска убил собутыльника из-за высказывания об отношении людей к родителям

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Красноярск
20:55 11 Января 2022
в красноярском крае, убийство
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1 января норильчанин убил своего собутыльника ножом, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Тело мужчины нашли в квартире дома на улице Севастопольская в Норильске. 

По версии следователей, 54-летний погибший пригласил 40-летнего приятеля в гости. В ходе застолья мужчины поссорились из-за неосторожного высказывания хозяина об отношении людей к родителям. Гость взял нож и несколько раз ударил потерпевшего. 

Злоумышленник заключён под сражу. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ. Следователи устанаваливают все обстоятельства случившегося.

Фото: © архив Sibnovosti.ru

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