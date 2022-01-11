Неизвестные угрожали взорвать посольство Кыргызстана в Красноярске

В Красноярске неизвестные угрожали взорвать посольства Кыргызстана, если государство не выведет свои войска из Казахстана.

«Вы понимаете только силу, мы даем Вам время для передачи наших требований и начала вывода войск. Действуйте, если Вам дорога Ваша жизнь», — сообщалось в письме с угрозами.

Письмо пришло на электронную почту накануне. Как сообщает «Борус» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, неизвестные сообщили о о минировании здания канцелярии и гарантированном взрыве при попытке обезвредить устройство.

Прибывшие на вызов сотрудники МВД со служебными собаками ничего не обнаружили. По такому же принципу «минировали» посольства Киргизии и в ряде других городов.

Фото: © РИА Новости / Алексей Ефимов