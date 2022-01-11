В ночь с 10 на 11 января в Красноярске украли 15 крышек канализационных люков

В ночь с 10 на 11 января с красноярских улиц украли 15 канализационных крышек. Вандалы совершили преступления на улицах Джамбульская, Королева, Энергетиков, Турбинная и в переулке Тихом.

Как рассказали в СГК, заявление в полицию уже поступило. Жителям города напоминают о том, что сообщить об открытых люках можно круглосуточно в службу 005 или диспетчерскую водоканала по телефону 211-39-63.

«В первую очередь, такое преступление представляет угрозу для жизни горожан, которые могут пострадать из-за отсутствия защиты на колодцах», – говорится в сообщении СГК.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко