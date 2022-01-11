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Полиция разбирается в подробностях семейной ссоры в Канске

Главная Происшествия
Красноярск
15:15 11 Января 2022
семья, канск, полиция, конфликты
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В Канске муж избил жену во время отдыха в гостях, после чего начал угрожать ей убийством семьи, сообщает пресс-служба краевого МВД.

3 января в полицию поступило сообщение о том, что 36-летний мужчина избивает 39-летнюю женщину. Супруги находились в гостях и употребляли алкоголь. После конфликта женщина уехала к матери, а мужчина с четырёхлетней дочерью – домой. Позже, по просьбе пострадавшей, девочку передали ей.

Днём позже супруга пришла в полицию и рассказал, что муж требует вернуться домой. При этом он также угрожает причинить вред ей и ее родным. В травмпункте подтвердили факт избиения. Это подтвердили как гости, так и сам мужчина, признав свою вину.

Мужчине назначили 60 часов общественных работ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ.  

Сообщается, что в семья воспитывает троих детей. В день ссоры они были вместе с родителями и всё видели.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

 
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