Полиция разбирается в подробностях семейной ссоры в Канске

В Канске муж избил жену во время отдыха в гостях, после чего начал угрожать ей убийством семьи, сообщает пресс-служба краевого МВД.

3 января в полицию поступило сообщение о том, что 36-летний мужчина избивает 39-летнюю женщину. Супруги находились в гостях и употребляли алкоголь. После конфликта женщина уехала к матери, а мужчина с четырёхлетней дочерью – домой. Позже, по просьбе пострадавшей, девочку передали ей.

Днём позже супруга пришла в полицию и рассказал, что муж требует вернуться домой. При этом он также угрожает причинить вред ей и ее родным. В травмпункте подтвердили факт избиения. Это подтвердили как гости, так и сам мужчина, признав свою вину.

Мужчине назначили 60 часов общественных работ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ.

Сообщается, что в семья воспитывает троих детей. В день ссоры они были вместе с родителями и всё видели.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков