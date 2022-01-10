1 января в Зеленогорске мужчина убил собутыльника ножом. Со своей жертвой он познакомился незадолго до трагедии.

По версии следствия, 40-летним мужчиной пригласил 36-летнего погибшего к себе домой, отпраздновать Новый год. В ходе застолья между ними началась ссора. Закончить конфликт гость решил просто: ударил хозяина ножом в грудь, а также бутылкой по голове.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый задержан и заключён под стражу. Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова