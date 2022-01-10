По факту пожара в аэропорту Диксона возбудили уголовное дело

В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту пожара в аэропорту Диксона. Возгорание произошло 8 января в одном из модульных зданий. Сотрудники пытались локализовать огонь своими силами, но ничего не вышло. Огонь полыхал 12 часов до его полного уничтожения. ​Жертв и пострадавших нет.

«Тушение здания аэропорта не осуществлялось по причине отсутствия сформированного подразделения аварийно-спасательного подразделения службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта. В результате собственнику причинен особо крупный ущерб», – говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ. Сообщается, что приём и отправка самолётов не приостановилась.

Фото: © Восточное межрегиональное СУТ СК России