10 января
Красноярск
погода -6 °C
74.29
 
€ 84.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Саяногорске мужчина забил до смерти свою сожительницу

Главная Происшествия
Красноярск
13:10 10 Января 2022
в красноярском крае, убийство
версия для печати Ico_print

8 января в Саяногорске мужчина забил до смерти свою сожительницу, сообщает СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. 

Убийство произошло в Советском микрорайоне. Между сожителями возникла ссора, в ходе которой 28-летний мужчина несколько раз ударил 23-летнюю девушку по голове руками. Удары были такой силы, что женщина скончалась на месте.

Преступника задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ и в ближайшее время обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

 
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске парень в противогазе украл ёлку

В Красноярске парень в противогазе украл ёлку

10 Января 2022 г.
Но быстро одумался и вернул украшение с извинениями
Новости Красноярска: В Красноярске произошёл пожар в 9-ти этажном доме

В Красноярске произошёл пожар в 9-ти этажном доме

10 Января 2022 г.
Один человек получил травмы
Новости Красноярска: В Кемеровской области загорелся пансионат «Золотой век»

В Кемеровской области загорелся пансионат «Золотой век»

8 Января 2022 г.
Заведено уголовное дело по факту пожара в частном пансионате для престарелых в Кузбассе
Новости Красноярска: Уровень воды в Енисее у поселка Стрелка в Красноярском крае утром 8 января составляет 882 см

Уровень воды в Енисее у поселка Стрелка в Красноярском крае утром 8 января составляет 882 см

8 Января 2022 г.
На месте разгула стихии в поселке Стрелка дежурит полиция Лесосибирска
Новости Красноярска: В Красноярске в ДТП пострадали 2 человека

В Красноярске в ДТП пострадали 2 человека

6 Января 2022 г.
Авария произошла на улице Ястынской
Новости Красноярска: В Красноярске вандалы изрисовали здание на проспекте Мира

В Красноярске вандалы изрисовали здание на проспекте Мира

6 Января 2022 г.
Подростков засняли на видео
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Омский губернатор Александр Бурков: «Мы в любом случае от метро уходим»

Омский губернатор Александр Бурков: «Мы в любом случае от метро уходим»

10 Января 2022 г.
Объекты метрополитена используют для трамвайной сети
Новости Красноярска: Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

9 Января 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: В Красноярске из канализации после праздников вытащили килограммы мусора

В Красноярске из канализации после праздников вытащили килограммы мусора

10 Января 2022 г.
Жители микрорайона Слобода Весны смысли в унитазы более 300 килограммов отходов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru