8 января в Саяногорске мужчина забил до смерти свою сожительницу, сообщает СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Убийство произошло в Советском микрорайоне. Между сожителями возникла ссора, в ходе которой 28-летний мужчина несколько раз ударил 23-летнюю девушку по голове руками. Удары были такой силы, что женщина скончалась на месте.

Преступника задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ и в ближайшее время обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков