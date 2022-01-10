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В Красноярске парень в противогазе украл ёлку

Главная Происшествия
Красноярск
10:57 10 Января 2022
красноярск, кража, елка
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В Красноярске продолжаются похищения новогодних украшений. На этот раз воришки покусились на ёлку в доме № 9а на Ярыгинской набережной.

Запись с камер видеонаблюдения разместили в паблике «ЧП Красноярск». На ней видно, как двое парней, один из которых в противогазе, стоят в лифте. В какой-то момент его товарищ выходит на улицу. Отставать он не стал и, схватив ёлку, выбежал следом.

В комментариях пользователи посмеялись над преступниками, указывая, что противогаз не помог одному из них скрыть личность – его лицо попало на запись при входе в подъезд.

«Да этот владелец противогаза свою рожу засветил при входе в лифт и частично в лифте».

«Что-то поздновато противогаз надел».

Позже ёлка вернулась на своё место с запиской.

«Уважаемые жильцы! Приношу глубочайшие извинения. Каюсь, перебрал с алкоголем. Готов финансово возместить ущерб за игрушки».

Фото: ЧП Красноярск

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