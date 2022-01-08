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В Кемеровской области загорелся пансионат «Золотой век»

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Красноярск
15:00 8 Января 2022
кузбасс, общество, пожар, происшествия, в россии
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Несколько человек погибли из-за пожара в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области. По предварительным данным от экстренных служб, жертвами пожара в пансионате в Кузбассе стали 4 человека.

«Пожар в пансионате для престарелых в Кемеровской области, где погибли четыре человека, начался с бойлерной из-за аварийного режима работы электрооборудования», - сообщили в экстренных службах.

Пожар в здании пансионата в Кемеровской области, где погибли четыре человека, ликвидирован. Все эвакуированные вернулись в дом.

Заведено уголовное дело по факту пожара в частном пансионате для престарелых в Кузбассе об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Фото: МЧС России

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