В Кемеровской области загорелся пансионат «Золотой век»

Несколько человек погибли из-за пожара в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области. По предварительным данным от экстренных служб, жертвами пожара в пансионате в Кузбассе стали 4 человека.

«Пожар в пансионате для престарелых в Кемеровской области, где погибли четыре человека, начался с бойлерной из-за аварийного режима работы электрооборудования», - сообщили в экстренных службах.

Пожар в здании пансионата в Кемеровской области, где погибли четыре человека, ликвидирован. Все эвакуированные вернулись в дом.

Заведено уголовное дело по факту пожара в частном пансионате для престарелых в Кузбассе об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Фото: МЧС России