Уровень воды в Енисее у поселка Стрелка в Красноярском крае утром 8 января составляет 882 см

На месте разгула стихии в поселке Стрелка дежурит полиция Лесосибирска. Задача полицейских Красноярского края обеспечивать охрану общественного порядка в зоне подтопления приусадебных участков поселка Стрелка. На месте работают сотрудники ГИБДД и участковые уполномоченные.

На данный момент уровень Енисея в районе населенного пункта составляет 882 см, при критическом уровне — 830 см. Затоплены 25 приусадебных участков. Подтоплений среди жилых домов нет.

Постоянное дежурство в населенном пункте проводят два наряда полиции из 10 человек, которые готовы в любой момент придти на помощь местным жителям, сообщают в ведомстве.

При осложнении ситуации в резерве находится более 100 сотрудников органов внутренних дел. При необходимости будет задействована тяжелая техника.

Фото: МЧС, полиция Красноярского края