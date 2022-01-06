В Красноярске вандалы изрисовали здание на проспекте Мира

Школьники-вандалы изрисовали маркером здание на проспекте Мира. Хулиганов засняла одна из жительниц города. По словам женщины, подростки начали с автобуса, где разрисовали сиденье. Кондуктор, высадила их в центре города. После этого вандалы обратили своё внимание на одно из зданий.

Администрация Центрального района уже обратилась в полицию. Красноярцев просят присмотреться к видео. Сообщить информацию о вандалах можно по телефону: 227-38-76 или в паблик администрации Центрального района.

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf