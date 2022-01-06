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В Красноярском крае Енисей подтопил 15 земельных участков

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Красноярск
13:25 6 Января 2022
енисей, красноярск, подтопление
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В Красноярском крае Енисей потопил 15 приусадебных участков в посёлке Стрелка. Как сообщают в краевом МЧС, за ночь уровень воды поднялся на 8 см и превысил критическую отметку в 32 см.

Из-за подтопления проезд к двум участкам затруднён. Также сообщается, что угрозы жилым домам нет.

«Уровень воды в реке Енисей: населенный пункт Стрелка 862 см (при критическом 830 см), динамика - плюс 8 см», – говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства края Сергея Козупицы, разлив Енисея произошёл  при формировании кромки льда на Енисее в районе Стрелки. На месте работают 26 человек и восемь единиц техники. Сейчас с подтопленных участков эвакуируют имущество и домашних животных.

В поселке проживают 4,6 тыс. человек. Стрелка включена в состав Лесосибирска, находящегося на другом берегу реки.

 
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