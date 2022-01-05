5 января
Красноярск
погода +1 °C
74.29
 
€ 84.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярец забыл в самолете около 200 тысяч рублей

Главная Происшествия
Красноярск
15:51 5 Января 2022
в мире, общество, красноярск, аэропорт, происшествия
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В ереванском аэропорту «Звартноц» уборщица при наведении порядка в самолете нашла пачку денег на сумму почти в 200 тысяч рублей.

Сотрудница поступила в соответствии с регламентом и отдала находку сотруднику службы авиационной безопасности. Охранник оставил деньги в отделе пропавших и найденных вещей.

«Крупную сумму денег обнаружила уборщица в салоне лайнера, который прибыл в Ереван из Красноярска. Средства переданы в соответствующее подразделение, где дождутся своего владельца», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что Росавиация обновила перечень субсидируемых авиамаршрутов из Красноярска в 2022 году.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае произошло смертельное ДТП с участием ВАЗа и «Субару»

В Красноярском крае произошло смертельное ДТП с участием ВАЗа и «Субару»

5 Января 2022 г.
Водитель «девятки» до прибытия скорой помощи скончался на месте
Новости Красноярска: В районе поселка Стрелка в Красноярском крае поднялся уровень воды

В районе поселка Стрелка в Красноярском крае поднялся уровень воды

5 Января 2022 г.
Ситуация в поселке Стрелка находится на контроле экстренных служб
Новости Красноярска: Бабуля из Красноярска спровоцировала ДТП на Партизана Железняка и сбежала

Бабуля из Красноярска спровоцировала ДТП на Партизана Железняка и сбежала

5 Января 2022 г.
Пожилая женщина перебегала дорогу на красный сигнал светофора
Новости Красноярска: Полицейские вернули красноярцу забытые в такси вещи

Полицейские вернули красноярцу забытые в такси вещи

3 Января 2022 г.
Водитель сдал их в ломбард
Новости Красноярска: Ночью 2 января загорелась квартира в Белых Росах

Ночью 2 января загорелась квартира в Белых Росах

2 Января 2022 г.
Пожарных вызвали очевидцы
Новости Красноярска: В Дивногорске в ДТП двое погибли и два человека пострадали

В Дивногорске в ДТП двое погибли и два человека пострадали

2 Января 2022 г.
Иномарка врезалась в столб электроопоры
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Следы древнего поселения обнаружили в устье Енисея

Следы древнего поселения обнаружили в устье Енисея

1 Января 2021 г.
Они датированы VII веком нашей эры
Новости Красноярска: В ночь на 1 января 2021 года родились 16 красноярцев

В ночь на 1 января 2021 года родились 16 красноярцев

1 Января 2021 г.
Первым из них стал мальчик в роддоме №2
Новости Красноярска: Новогоднее ДТП в Красноярске: один водитель пьян, другой без прав

Новогоднее ДТП в Красноярске: один водитель пьян, другой без прав

2 Января 2021 г.
Госпитализированы пять человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru