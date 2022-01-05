Красноярец забыл в самолете около 200 тысяч рублей

В ереванском аэропорту «Звартноц» уборщица при наведении порядка в самолете нашла пачку денег на сумму почти в 200 тысяч рублей.

Сотрудница поступила в соответствии с регламентом и отдала находку сотруднику службы авиационной безопасности. Охранник оставил деньги в отделе пропавших и найденных вещей.

«Крупную сумму денег обнаружила уборщица в салоне лайнера, который прибыл в Ереван из Красноярска. Средства переданы в соответствующее подразделение, где дождутся своего владельца», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что Росавиация обновила перечень субсидируемых авиамаршрутов из Красноярска в 2022 году.