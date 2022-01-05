В Красноярском крае произошло смертельное ДТП с участием ВАЗа и «Субару»

Утром 5 января на 39 км трассы Емельяново-Частоостровское произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ» не предоставил преимущество автомобилю «Субару Импреза», произошло столкновение. В результате удара «Субару» улетел в кювет. Водитель «девятки» до прибытия скорой помощи скончался на месте, а водителя «Субару» госпитализировали в больницу.

На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента.

Движение в настоящий момент осуществляется реверсивно.

Фото: ГИБДД Красноярского края