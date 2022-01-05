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В районе поселка Стрелка в Красноярском крае поднялся уровень воды

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Красноярск
13:14 5 Января 2022
в красноярском крае, происшествия, общество, стихия
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Уровень реки в районе посёлка у города Лесосибирска ночью достиг максимальной отметки в 841 см.
 
По оперативным данным, вода начала убывать и дошла до отметки в 808 см. Сейчас подтоплены 13 приусадебных участков. Для безопасности ночью в пункты временного размещения поместили 6 человек, из которых четверо - дети. 

В районе поселка Стрелка в Красноярском крае поднялся уровень воды


 
Ситуация в поселке Стрелка находится на контроле экстренных служб. На месте работают 26 человек, 8 единиц техники, организовано оповещение населения. 

«Спасатели на месте помогают жителям - эвакуируют домашний скот, перемещают сено, выносят нужные людям вещи из хозяйственных построек», – сообщил зампред краевого правительства Сергей Козупица.

В районе поселка Стрелка в Красноярском крае поднялся уровень воды

Фото: МЧС Красноярского края 

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