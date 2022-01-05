Бабуля из Красноярска спровоцировала ДТП на Партизана Железняка и сбежала

Дорожно-транспортное происшествие с участием пенсионерки и легкового автомобиля произошло 4 января около 8 утра.

Пожилая женщина перебегала дорогу на красный сигнал светофора и в нескольких метрах разминулась с легковушкой, которую закрутило от резкого торможения после избегания столкновения. В итоге машина врезалась в ограждение, а женщина окинула взглядом последствия инцидента и пошагала спокойно прочь.

Напомним, что ранее 58-летний водитель маршрутного автобуса № 27 ехал по Октябрьскому мосту со стороны улицы Мичурина в сторону улицы Партизана Железняка и столкнулся с Газелью. Далее автомобиль «Газель» столкнулся с Isuzu Elf. 21-летняя пассажирка автобуса получила незначительные травмы.

Фото: ГИБДД Красноярского края