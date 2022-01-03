Полицейские вернули красноярцу забытые в такси вещи

На новогодних каникулах красноярцу вернули забытые в такси вещи. Еще в ноябре прошлого года в отдел полиции № 6 МУ МВД России «Красноярское» поступило заявление о похищенных у него ноутбуке и рюкзаке. Оказалось, мужчина забыл свои вещи в такси, а когда обратился к водителю, тот сказал, что ничего в салоне машины не находил.

Правоохранители установили личность водителя. Им оказался ранее не судимый 41-летний житель Красноярска.В ходе следствия выяснилось, что ноутбук и рюкзак мужчина присвоил себе. Технику сдал в ломбард за 6 тысяч, а рюкзак оставил для личных целей.

Компьютер правоохранители изъяли, как и остальные вещи, которые находились у злоумышленника дома. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что полицейские вернули жителю микрорайона Пашенный украденный велосипед.