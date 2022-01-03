3 января
Красноярск
погода -7 °C
74.29
 
€ 84.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Полицейские вернули красноярцу забытые в такси вещи

Главная Происшествия
Красноярск
19:00 3 Января 2022
происшествия, общество, красноярск
версия для печати Ico_print

На новогодних каникулах красноярцу вернули забытые в такси вещи. Еще в ноябре прошлого года в отдел полиции № 6 МУ МВД России «Красноярское» поступило заявление о похищенных у него ноутбуке и рюкзаке. Оказалось, мужчина забыл свои вещи в такси, а когда обратился к водителю, тот сказал, что ничего в салоне машины не находил.

Правоохранители установили личность водителя. Им оказался ранее не судимый 41-летний житель Красноярска.В ходе следствия выяснилось, что  ноутбук и рюкзак мужчина присвоил себе. Технику сдал в ломбард за 6 тысяч, а рюкзак оставил для личных целей.

Компьютер правоохранители изъяли, как и остальные вещи, которые находились у злоумышленника дома. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы. 

Ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что полицейские вернули жителю микрорайона Пашенный украденный велосипед.

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ночью 2 января загорелась квартира в Белых Росах

Ночью 2 января загорелась квартира в Белых Росах

2 Января 2022 г.
Пожарных вызвали очевидцы
Новости Красноярска: В Дивногорске в ДТП двое погибли и два человека пострадали

В Дивногорске в ДТП двое погибли и два человека пострадали

2 Января 2022 г.
Иномарка врезалась в столб электроопоры
Новости Красноярска: В Красноярском крае шестимесячная девочка погибла во сне

В Красноярском крае шестимесячная девочка погибла во сне

1 Января 2022 г.
Трагедия произошла в Назарово
Новости Красноярска: В новогоднюю ночь на улице Тельмана загорелась квартира

В новогоднюю ночь на улице Тельмана загорелась квартира

1 Января 2022 г.
Причина выясняется
Новости Красноярска: Полицейские выручили замерзавшую на трассе в Красноярском крае семейную пару

Полицейские выручили замерзавшую на трассе в Красноярском крае семейную пару

31 Декабря 2021 г.
Автомобиль сломался на территории Рыбинского района
Новости Красноярска: В Красноярском крае семь нетрезвых сотрудников МЧС избили двух мужчин

В Красноярском крае семь нетрезвых сотрудников МЧС избили двух мужчин

30 Декабря 2021 г.
В ведомстве начали проверку
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В ночь на 1 января 2021 года родились 16 красноярцев

В ночь на 1 января 2021 года родились 16 красноярцев

1 Января 2021 г.
Первым из них стал мальчик в роддоме №2
Новости Красноярска: В Ачинске усилят «антиковидные» рейды с 4 января

В Ачинске усилят «антиковидные» рейды с 4 января

2 Января 2021 г.
Утвержден план работы городских структур в новогодние праздники
Новости Красноярска: Егор Горшков стал прокурором Октябрьского района Красноярска

Егор Горшков стал прокурором Октябрьского района Красноярска

31 Декабря 2021 г.
Ранее он возглавлял прокуратуру Богучанского района
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru