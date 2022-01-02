Ночью 2 января загорелась квартира в Белых Росах

Пожар в многоквартирном доме жилого комплекса "Белые Росы" заметил красноярец Александр Королев, который около двух часов ночи возвращался домой и почувствовал в машине неприятный запах гари.

- Вышел на улицу, огляделся, увидел, что на одном из последних этажей дома по ул. Карамзина,18, валит черный дым из окна. Стекло на лоджии уже плавилось от высокой температуры и сыпалось вниз мелкими осколками, - рассказывает Александр. - Сразу же позвонил в службу пожарной охраны, сообщил о случившемся. Пожарные расчеты прибыли буквально через несколько минут, увидел, что из подъезда выходят люди, и уже после этого уехал домой.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило в 02:08 часов по местному времени. Горела квартира девятом этаже 10-ти этажного жилого дома. Самостоятельно эвакуировалось 10 человек, один из них - ребенок, погибших и травмированных нет.

"В результате пожара повреждены домашние вещи в квартире на площади 5 кв.м. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Уже в 02:36 пожар удалось локализовать, в 03.10 - полностью ликвидировать. На тушении работали шесть единиц техники и 20 человек личного состава.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что в новогоднюю ночь в Красноярске загорелась квартира на ул. Тельмана..

Фото: ©Александр Королев