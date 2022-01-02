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В Дивногорске в ДТП двое погибли и два человека пострадали

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Красноярск
10:47 2 Января 2022
дтп, происшествие, в красноярском крае
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Вечером 1 января в Дивногорске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котром погибли два человека.

Как сообщает ГИБДД края,  в 21:40 в Дивногорске 31- летний водитель автомобиля «Тойота Чайзер», двигался по ул. Комсомольская и допустил съезд с проезжей части, после чего врезался столб электроопоры. В результате аварии скончались два пассажира иномарки, сидевшие на заднем пассажирском сидении. Водитель автомобиля и пассажир, находившийся на переднем сидении, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

Фото:©ГИБДД по Красноярскому краю

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