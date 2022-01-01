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В новогоднюю ночь на улице Тельмана загорелась квартира

Главная Происшествия
Красноярск
12:12 1 Января 2022
пожар, общество, происшествия, красноярск
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Пожар в многоэтажном доме по ул. Тельмана, 9 произошел в новогоднюю ночь в Красноярске. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило в00.23 часа 1 января 2022 года. По информации спасателей, на балконе загорелись личные вещи жильцов.

Площадь пожара составила 15 кв.м. В 01.09 часов огоне был потушен.

- Пострадавших нет, - говорится в сообщении ведомства. - Было спасено 10 человек, четверо из них – дети.

Возгорание произошло после 12 ночи, загорелись вещи на балконе и в квартире. Общая площадь пожара составила 15 кв. м. Пожар потушили в 1:09. На месте происшествия работали 14 человек и четыре пожарные машины.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков

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