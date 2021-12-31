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Полицейские выручили замерзавшую на трассе в Красноярском крае семейную пару

Главная Происшествия
Красноярск
12:55 31 Декабря 2021
эвакуация, автомобиль, мвд, трасса, семья
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярским полицейским пришлось спасать семейную пару, чей автомобиль Daihatsu сломался на трассе Р-255 «Сибирь». Авария произошла на территории Рыбинского района края.

Сначала у автомобиля лопнуло колесо, после этого перестал работать двигатель. Мужчина и женщина в мороз попытались остановить попутный транспорт, но никто не отреагировал на их сигналы. Тогда они позвонили в службу спасения.

Когда о происшедшем стало известно сотрудникам МО МВД России «Бородинский», они отправились на выручку. Поиск автомобиля занял, по словам их владельцев, 15-20 минут. Как выяснилось, в Daihatsu муж и жена ехали до мой – из Иркутской области в кузбасский город Прокопьевск. Их разместили в гостинице, откуда пара после ремонта автомобиля отправилась домой.

Фото: © главное управление МВД России по Красноярскому краю

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