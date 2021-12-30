В Красноярском крае семь нетрезвых сотрудников МЧС избили двух мужчин

В Красноярском крае сотрудники МЧС устроили драку во время корпоратива. Они избили двух мужчин и сбежали на пожарной машине. Рассказ об этом появился в одном из пабликов Красноярска.

По словам автора, конфликт произошел в ночь с 27 на 28 декабря в кафе «Белые ночи» в поселке Емельяново. Один из мужчин не обнаружил в гардеробе своей верхней одежды.

Свою куртку с оторванным воротником он обнаружил на одном из сотрудников. МЧСники, как сообщается, вели себя агрессивно и вместо того, чтобы отдать куртку, стали избивать двух мужчин.

«Тут же на шум сбежалась компания из семи выпивших МЧСников, которые в этом же кафе отмечали корпоратив. На одном из них была куртка потерпевшего, уже с оторванным воротником. „Спасатели“ по этому поводу не стали давать ни каких объяснений, вместо этого они просто всемером кинулись на мужчин», — рассказала автор сообщения.

Свидетели вызвали полицию, однако на место прибыла пожарная машина, которую дебоширы использовали как такси, чтобы скрыться.

Потерпевшие мужчины обратились к врачам за помощью. У них диагностировали множественные гематомы и ушибы, а также сотрясение мозга. Также они написали заявление в полицию. В пресс-службе краевого управления МЧС России пояснили, что проводят по этому поводу проверку.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков