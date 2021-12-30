30 декабря
Красноярск
погода -7 °C
73.65
 
€ 83.2
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае семь нетрезвых сотрудников МЧС избили двух мужчин

Главная Происшествия
Красноярск
16:00 30 Декабря 2021
в красноярском крае, драка
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае сотрудники МЧС устроили драку во время корпоратива. Они избили двух мужчин и сбежали на пожарной машине. Рассказ об этом появился в одном из пабликов Красноярска.

По словам автора, конфликт произошел в ночь с 27 на 28 декабря в кафе «Белые ночи» в поселке Емельяново. Один из мужчин не обнаружил в гардеробе своей верхней одежды.

Свою куртку с оторванным воротником он обнаружил на одном из сотрудников. МЧСники, как сообщается, вели себя агрессивно и вместо того, чтобы отдать куртку, стали избивать двух мужчин. 

«Тут же на шум сбежалась компания из семи выпивших МЧСников, которые в этом же кафе отмечали корпоратив. На одном из них была куртка потерпевшего, уже с оторванным воротником. „Спасатели“ по этому поводу не стали давать ни каких объяснений, вместо этого они просто всемером кинулись на мужчин», — рассказала автор сообщения.

Свидетели вызвали полицию, однако на место прибыла пожарная машина, которую дебоширы использовали как такси, чтобы скрыться.

Потерпевшие мужчины обратились к врачам за помощью. У них диагностировали множественные гематомы и ушибы, а также сотрясение мозга. Также они написали заявление в полицию. В пресс-службе краевого управления МЧС России пояснили, что проводят по этому поводу проверку.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Происшествия / НОВОСТИ

Следственный комитет рассказал подробности убийства семьи в городе Канске

30 Декабря 2021 г.
Показали видеозапись, на которой мужчина покупает орудие преступления
Новости Красноярска: В Сосновоборске задержали подозреваемого в педофилии

В Сосновоборске задержали подозреваемого в педофилии

29 Декабря 2021 г.
На допросе он признал вину
Новости Красноярска: В Красноярском крае будут судить полицейского, который уговаривал преступника не сознаваться в преступлении

В Красноярском крае будут судить полицейского, который уговаривал преступника не сознаваться в преступлении

29 Декабря 2021 г.
Полицейский не хотел искать преступника
Новости Красноярска: В Канске неизвестные обстреляли мемориал Победы из пейнтбольных ружей

В Канске неизвестные обстреляли мемориал Победы из пейнтбольных ружей

28 Декабря 2021 г.
полиция ведёт проверку
Новости Красноярска: Мотивом убийства семьи в Канске мог стать бракоразводный процесс

Мотивом убийства семьи в Канске мог стать бракоразводный процесс

27 Декабря 2021 г.
В квартире нашли тела двух взрослых и двух детей
Новости Красноярска: В Канске убили семью из четырех человек

В Канске убили семью из четырех человек

27 Декабря 2021 г.
Сообщается, что двое из убитых – дети
Новости компаний
27/12
Как выглядеть молодо в любом возрасте?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Александр Усс поучаствовал в заседании Госсовета Российской Федерации

Александр Усс поучаствовал в заседании Госсовета Российской Федерации

25 Декабря 2021 г.
Встречала прошла в режиме видеоконференции
Новости Красноярска: Красноярцы на дорогах города смогут увидеть мультяшные троллейбус и трамвай

Красноярцы на дорогах города смогут увидеть мультяшные троллейбус и трамвай

27 Декабря 2021 г.
Украшенный общественный транспорт - новогодняя традиция для нашего города
Новости Красноярска: Предъявлено обвинение в поджоге второго гипермаркета в Томске

Предъявлено обвинение в поджоге второго гипермаркета в Томске

27 Декабря 2021 г.
Пожар произошел на ул. Пушкина
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru