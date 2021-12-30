Следственный комитет рассказал подробности убийства семьи в городе Канске

В Следственном комитете Красноярского края и республики Хакасия рассказали, что убийца семьи в Канске готовился к своему преступлению. В ходе расследования была найдена видеозапись, где видно, как мужчина покупает нож, позже найденный на месте преступления.

Существует несколько версий произошедшего. По одной из них убийство совершил отец семейства. Между супругами шёл бракоразводный процесс.

Напомним, что тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги, их 11-летнего сына и 7-летней дочери были найдены 27 декабря. Следователи выяснили, что днём ранее в квартиру, где проживала женщина пришел ее супруг, чтобы навестить детей.

Расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ продолжается.

Видео: СК