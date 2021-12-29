В Сосновоборске задержали подозреваемого в педофилии. Напомним, что неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки 3 декабря.

Следователи выяснили, что преступником может быть 72-летний житель города. На допросе он признал вину и сообщил, что случай на улице 9-й Пятилетки не первый. Сейчас следователи выясняют, сколько преступлений совершил пенсионер и ищут других жертв.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Фото: СК