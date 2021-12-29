В Красноярском крае будут судить полицейского, который уговаривал преступника не сознаваться в преступлении

Дело полицейского, который уговаривал злоумышленника не сознаваться в преступлении, отправили в суд. Следственный комитет установил, что в марте 2021 года местная жительница обратилась в полицию после кражи денег с её банковских карт.

Подозреваемому очень не хотелось искать преступника, поэтому он составил потерпевшей объяснение, в котором указал ложную информацию, указывающую на отсутствие покушения на кражу.

Кроме этого, он удалил с телефона женщины сообщения от банка о попытках списания денег. Уголовное дело он возбуждать отказался.

Позднее человека, что украл деньги, нашли. Тогда экс-сотрудник полиции стал уговаривать его ни в чём не сознаваться.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова