28 декабря
Красноярск
погода -8 °C
73.23
 
€ 82.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Канске неизвестные обстреляли мемориал Победы из пейнтбольных ружей

Главная Происшествия
Красноярск
15:45 28 Декабря 2021
канск, вандализм
версия для печати Ico_print

В Канске неизвестные изуродовали бюсты участников войны на мемориале Победы. Судя по снимкам, кто-то использовал их как мишени для стрельбы из пейнтбольных ружей, сообщает паблик «ЧП Канск».

В комментариях под снимками предположили, что это сделали школьники. Полиция ведёт проверку.

Напомним, что недавно вандалы изуродовали лифты пешеходного виадука на «Космосе»: изрисовали кабины, повредили конструкцию и оставили кучи мусора в шахте лифта. Исправить всё это планируется до конца недели.

Фото: © ЧП Канск

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Мотивом убийства семьи в Канске мог стать бракоразводный процесс

Мотивом убийства семьи в Канске мог стать бракоразводный процесс

27 Декабря 2021 г.
В квартире нашли тела двух взрослых и двух детей
Новости Красноярска: В Канске убили семью из четырех человек

В Канске убили семью из четырех человек

27 Декабря 2021 г.
Сообщается, что двое из убитых – дети
Новости Красноярска: В Красноярске в Солнечном маршрутный автобус столкнулся с автомобилем «Шкода»

В Красноярске в Солнечном маршрутный автобус столкнулся с автомобилем «Шкода»

25 Декабря 2021 г.
Это уже третье дорожно-транспортное происшествие на данном перекрестке за месяц
Новости Красноярска: В Красноярске за год сбили 15 подростков

В Красноярске за год сбили 15 подростков

24 Декабря 2021 г.
Недавно 17-летний парень попал под колёса «Опеля»
Новости Красноярска: В Красноярске 4-летняя девочка скатилась с горки под колёса автомобиля

В Красноярске 4-летняя девочка скатилась с горки под колёса автомобиля

24 Декабря 2021 г.
Ребёнок получил ушибы
Новости Красноярска: Красноярская полиция проводит проверку по факту нападения собак на ребенка

Красноярская полиция проводит проверку по факту нападения собак на ребенка

24 Декабря 2021 г.
Школьника доставили в больницу
Новости компаний
27/12
Как выглядеть молодо в любом возрасте?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Какие ёлки можно посетить в Красноярске на новогодних каникулах?

Какие ёлки можно посетить в Красноярске на новогодних каникулах?

24 Декабря 2021 г.
Карту лучших локаций подготовили Sibnovosti.ru
Новости Красноярска: Вице-спикера Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова обвиняют в присвоении и растрате

Вице-спикера Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова обвиняют в присвоении и растрате

23 Декабря 2021 г.
В 15:00 Железнодорожный районный суд изберёт ему меру пресечения
Новости Красноярска: Жена бывшего депутата Горсовета не сможет представить Россию на конкурсе Миссис мира

Жена бывшего депутата Горсовета не сможет представить Россию на конкурсе Миссис мира

23 Декабря 2021 г.
Марии Жабинской не дали визу в Америку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru