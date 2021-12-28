В Канске неизвестные обстреляли мемориал Победы из пейнтбольных ружей

В Канске неизвестные изуродовали бюсты участников войны на мемориале Победы. Судя по снимкам, кто-то использовал их как мишени для стрельбы из пейнтбольных ружей, сообщает паблик «ЧП Канск».

В комментариях под снимками предположили, что это сделали школьники. Полиция ведёт проверку.

Напомним, что недавно вандалы изуродовали лифты пешеходного виадука на «Космосе»: изрисовали кабины, повредили конструкцию и оставили кучи мусора в шахте лифта. Исправить всё это планируется до конца недели.

Фото: © ЧП Канск