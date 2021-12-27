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Мотивом убийства семьи в Канске мог стать бракоразводный процесс

Главная Происшествия
Красноярск
13:40 27 Декабря 2021
канск, полиция, красноярск
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В Следственном комитете рассказали подробности убийства семьи в Канске. Вероятным мотивом могла быть месть бывшего мужа женщины. 

Следователи выяснили, что между 38-летним мужчиной и его 35-летней супругой шёл бракоразводный процесс. 26 декабря экс-супруг пришёл навестить детей 7 и 11 лет.

Напомним, что на месте происшествия в квартире обнаружены тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела

Сейчас следователи рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе и убийство женщины и детей главой семьи, после чего мужчина свел счеты с жизнью.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

 

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