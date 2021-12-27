Мотивом убийства семьи в Канске мог стать бракоразводный процесс

В Следственном комитете рассказали подробности убийства семьи в Канске. Вероятным мотивом могла быть месть бывшего мужа женщины.

Следователи выяснили, что между 38-летним мужчиной и его 35-летней супругой шёл бракоразводный процесс. 26 декабря экс-супруг пришёл навестить детей 7 и 11 лет.

Напомним, что на месте происшествия в квартире обнаружены тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела

Сейчас следователи рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе и убийство женщины и детей главой семьи, после чего мужчина свел счеты с жизнью.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков