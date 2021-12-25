В Красноярске в Солнечном маршрутный автобус столкнулся с автомобилем «Шкода»

Утром 25 декабря в Красноярске маршрутный автобус во время маневра столкнулся с легковым автомобилем Skoda. ДТП произошло в микрорайоне Солнечный на улице Славы рядом с домом №1. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

Как пишут очевидцы, в ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Skoda. Медицинская помощь потребовалась водителю «легковушки». Шофера госпитализировали в больницу. В маршрутке в момент аварии пассажиров не было, а водителю медпомощь не потребовалось. Жители Солнечного пишут в комментариях к посту об аварии, что это уже третье дорожно-транспортное происшествие на данном перекрестке за месяц.

Фото: Очевидцы из соцсетей