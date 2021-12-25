В Красноярске маршрутный автобус столкнулся с автомобилем

В Красноярске утром 25 декабря в маршрутный автобус во время маневра врезался легковой автомобиль Skoda Fabia. ДТП произошло в микрорайоне Солнечный на улице Славы в районе дома №1. На месте работают сотрудники ГИБДД и бригада медиков скорой помощи.

Как пишут очевидцы, пострадали водитель и пассажир автомобиля Skoda. Медицинская помощь потребовалась водителю «легковушки». Его госпитализировали в больницу. В автобусе в момент аварии пассажиров не было, а водителю медпомощь не потребовалось. Жители Солнечного говорят, что это уже третье дорожно-транспортное происшествие на данном перекрестке за месяц.

Фото: От очевидцев из социальных сетей