24 декабря
Красноярск
погода -20 °C
73.19
 
€ 82.93
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске за год сбили 15 подростков

Главная Происшествия
Красноярск
19:13 24 Декабря 2021
красноярск, гибдд
версия для печати Ico_print

В ГИБДД Красноярского края рассказали, что с начала года 15 несовершеннолетних пешеходов попали под колёса автомобилей. Один  17-летний подросток опал под колёса авто марки Opel накануне. Парень погнался за автобусом и выбежал на проезжую часть. Его с травмами доставили в больницу.

В ГИБДД просят не пренебрегать правилами безопасности, переходить проезжую часть только в положенном месте, убедившись, что все транспортные средства остановились и готовы их пропустить.

«Данного происшествия могло не произойти, если бы юноша, который уже в силу возраста в полной мере мог оценить риск и последствия правонарушения, дошел бы до пешеходного перехода», – отмечают в ГИБДД.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске 4-летняя девочка скатилась с горки под колёса автомобиля

В Красноярске 4-летняя девочка скатилась с горки под колёса автомобиля

24 Декабря 2021 г.
Ребёнок получил ушибы
Новости Красноярска: Красноярская полиция проводит проверку по факту нападения собак на ребенка

Красноярская полиция проводит проверку по факту нападения собак на ребенка

24 Декабря 2021 г.
Школьника доставили в больницу
Новости Красноярска: Полиция Красноярска ищет насильника

Полиция Красноярска ищет насильника

24 Декабря 2021 г.
Мужчина напал на девушку 18 июля
Новости Красноярска: В Красноярском крае в ДТП с КамАЗом погибла мать пятилетнего ребенка

В Красноярском крае в ДТП с КамАЗом погибла мать пятилетнего ребенка

24 Декабря 2021 г.
автоледи выехала на полосу встречного движения
Новости Красноярска: В Железногорске сутулый актёр обокрал женщину

В Железногорске сутулый актёр обокрал женщину

23 Декабря 2021 г.
Мужчина признал вину и раскаялся
Новости Красноярска: В Красноярске в доме на улице Вильского второй раз за неделю загорелся электрощиток

В Красноярске в доме на улице Вильского второй раз за неделю загорелся электрощиток

23 Декабря 2021 г.
Из здания пришлось вывести 101 жильца, из них 28 детей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Гипермаркет в Томске сожгли без объяснения причин

Гипермаркет в Томске сожгли без объяснения причин

22 Декабря 2021 г.
Магазин поджог рабочий
Новости Красноярска: Правоохранительные органы Красноярского края арестовали мужа ачинской кассирши Дениса Григорьева

Правоохранительные органы Красноярского края арестовали мужа ачинской кассирши Дениса Григорьева

19 Декабря 2021 г.
Григорьева вступила в активную фазу сотрудничества со следствием
Новости Красноярска: В Красноярске осудили преступника, изнасиловавшего и убившего студентку СФУ 12 лет назад

В Красноярске осудили преступника, изнасиловавшего и убившего студентку СФУ 12 лет назад

23 Декабря 2021 г.
Краевой суд Красноярска вынес приговор насильнику и убийце студентки СФУ. Всё произошло в 2009 году, но отправит...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru