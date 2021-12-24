В Красноярске за год сбили 15 подростков

В ГИБДД Красноярского края рассказали, что с начала года 15 несовершеннолетних пешеходов попали под колёса автомобилей. Один 17-летний подросток опал под колёса авто марки Opel накануне. Парень погнался за автобусом и выбежал на проезжую часть. Его с травмами доставили в больницу.

В ГИБДД просят не пренебрегать правилами безопасности, переходить проезжую часть только в положенном месте, убедившись, что все транспортные средства остановились и готовы их пропустить.

«Данного происшествия могло не произойти, если бы юноша, который уже в силу возраста в полной мере мог оценить риск и последствия правонарушения, дошел бы до пешеходного перехода», – отмечают в ГИБДД.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко