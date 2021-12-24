В Красноярске 4-летняя девочка скатилась с горки под колёса автомобиля

В Красноярске 4-летняя девочка съехала со стихийной горки под колёса «Газели». Водитель увидел девочки, но не успел полностью затормозить. Девочка получила ушиб колена.

Все случилось накануне на улице Краснофлотской. Две сестры 4 и 10 лет решили покататься со снежного склона, расположенного рядом с дорогой.

Сотрудники ГИБДД сообщили городским службам об опасной горке, сегодня ее засыпали песком. Полицейские просят сообщать об опасных снежных склонах около дорог в ГИБДД или по телефону 005.

Фото: © ГИБДД Красноярска