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В Красноярске 4-летняя девочка скатилась с горки под колёса автомобиля

Главная Происшествия
Красноярск
18:45 24 Декабря 2021
гибдд, красноярск, дтп
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В Красноярске 4-летняя девочка съехала со стихийной горки под колёса «Газели». Водитель увидел девочки, но не успел полностью затормозить. Девочка получила ушиб колена.

Все случилось накануне на улице Краснофлотской. Две сестры 4 и 10 лет решили покататься со снежного склона, расположенного рядом с дорогой. 

Сотрудники ГИБДД сообщили городским службам об опасной горке, сегодня ее засыпали песком. Полицейские просят сообщать об опасных снежных склонах около дорог в ГИБДД или по телефону 005.

Фото: © ГИБДД Красноярска

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