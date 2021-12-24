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Красноярская полиция проводит проверку по факту нападения собак на ребенка

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Красноярск
16:00 24 Декабря 2021
нападение, красноярск, полиция, животные
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В Красноярске на 11-летнего мальчика напала стая собак. Всё произошло в Свердловском районе. Ребёнок возвращался из школы, сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Прохожие отбили его от собак, после чего один из них донёс его до дома. Сестра мальчика связалась с отцом, который вызвал скорую помощь. Школьника доставили в больницу.

Полиция начал проверку по факту нападения. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, устанавливают возможных владельцев животных.

В случае, если собаки окажутся бродячими, представление будет направлено в организации по отлову.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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